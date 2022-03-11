На границу Украины с Молдовой прибыла первая группа врачей из Израиля для оказания помощи

На границу Украины с Молдовой, в рамках гуманитарной помощи беженцам прибыла первая группа врачей из Израиля для оказания экстренной медицинской помощи.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил один из организаторов гуманитарного проекта, представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

По его словам, с прибывшей группой в составе 50 израильских врачей высшей категории, сотрудников ведущей клиники Израиля имени Сураски (Ихилов), доставили свыше 10 тонн гуманитарной помощи, медикаментов и медицинского оборудования.

На границе израильскими врачами будет развернут пункт ургентный помощи и медицинской сортировки.

Наиболее сложные пациенты будут направлены в медицинские учреждения на территорию Молдовы, где им окажут помощь совместно израильские и молдавские медики.

По всем вопросам помощи можно обращаться в координационный центр по телефону: +380965566299