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Прикордонники не випустили з України чоловіка, комісованого через "важкі пологи"

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Україна, Субота 12 березня 2022 18:52
Прикордонники не випустили з України чоловіка, комісованого через "важкі пологи" На кордоні виявили чоловіка, комісованого через "важкі пологи" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Прикордонники відмовили у виїзді в Молдову українцю, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що інцидент стався у суботу в пункті пропуску "Могилів-Подільський".

53-річний чоловік пред’явив військовий квиток, у якому значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована 2021 роком.

У документі повідомляється, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Луганській області визнала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 року "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом.

Прикордонники передали мандрівника в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів.

Зазначається, що за це Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.

Прикордонники не випустили з України чоловіка, комісованого через &quot;важкі пологи&quot;Прикордонники не випустили в Молдову чоловіка, комісованого через "важкі пологи" (dpsu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що названо умови, за яких чоловіки призовного віку можуть виїхати з України.

Також ми писали, що на кордон України з Молдовою прибула перша група лікарів з Ізраїлю для надання допомоги.

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