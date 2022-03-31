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Пограничники уничтожили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУ

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 15:17
Пограничники уничтожили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУ Пограничники ликвидировали российскую пехоту (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские пограничники на одном из направлений остановили продвижение русской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что враг пытался скрытно пробраться на позиции Вооруженных Сил Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что военнослужащие встретили врага с огнем автоматических гранатометов и пулеметов. Поэтому ряды "двухсотых" российских военных пополнились.

Пограничники уничтожили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУПограничники уничтожили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУПограничники уничтожили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУПограничники уничтожили оккупантов, которые скрыто продвигалась на позиции ВСУ (t.me/DPSUkr)

Ранее мы сообщали, что украинские военные ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии.

Также мы писали, что СБУ ликвидировала российского интернет-агента и обезвредила банду, которая нападала на терроборону.

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