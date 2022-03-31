ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прикордонники знищили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУ

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 15:17
Прикордонники знищили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУ Прикордонники ліквідували російську піхоту (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Українські прикордонники на одному із напрямків зупинили просування російської піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що ворог намагався приховано пробратись на позиції Збройних Сил України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що військовослужбовці зустріли ворога з вогнем автоматичних гранатометів і кулеметів. Тому ряди "двохсотих" російських військових поповнились.

Прикордонники знищили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУПрикордонники знищили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУПрикордонники знищили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУПрикордонники знищили окупантів, які приховано просувалася на позиції ЗСУ (t.me/DPSUkr)

Раніше ми повідомляли, що українські військові ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії.

Також ми писали, що СБУ ліквідувала російського інтернет-агента та знешкодила банду, яка нападала на тероборону.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Вторгнення Росії до України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну