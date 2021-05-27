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В Украину из Румынии ехал грузовик с рекордным количеством контрабандного оружия

Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Румынские пограничники остановили грузовик, который ехал из Румынии в Украину, для проверки. В результате правоохранители нашли 2850 единиц оружия и боеприпасов.

Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, сообщает HotNews.ro.

Пограничная полиция в Исакчи (Тулчи) нашла 143 ящика с оружием. Это были 2850 новых пистолетов с патронами.

Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины.

Глава Министерства внутренних дел Румынии заявил, что это "рекордный захват " контрабандного оружия.

Обновлено.

Источник РБК-Украина в Государственной пограничной службе Украины сообщил, что грузовик ехал из Румынии в Украину.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и блокировала деятельность преступной группы, которая незаконно поставляла крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Отметим, Верховной раде рекомендуют принять закон президента Владимира Зеленского о миллионных штрафах и тюрьму за контрабанду. Речь идет о законопроекте №5420.

РБК-Украина писало, что на заседании СНБО в начале апреля впервые приняли решение о введении санкций за причастность к контрабанде. Тогда ввели санкции против 10 человек.

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