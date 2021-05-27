В Украину из Румынии ехал грузовик с рекордным количеством контрабандного оружия

Румынские пограничники остановили грузовик, который ехал из Румынии в Украину, для проверки. В результате правоохранители нашли 2850 единиц оружия и боеприпасов.
Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, сообщает HotNews.ro.
Пограничная полиция в Исакчи (Тулчи) нашла 143 ящика с оружием. Это были 2850 новых пистолетов с патронами.
Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины.
Глава Министерства внутренних дел Румынии заявил, что это "рекордный захват " контрабандного оружия.
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Источник РБК-Украина в Государственной пограничной службе Украины сообщил, что грузовик ехал из Румынии в Украину.
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Отметим, Верховной раде рекомендуют принять закон президента Владимира Зеленского о миллионных штрафах и тюрьму за контрабанду. Речь идет о законопроекте №5420.
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