Пограничники рассказали о ситуации с очередями на выездах из Украины

Выезд в Польшу

Самые большие очереди на выезд из Украины наблюдаются в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей. Там собралось 20 легковых авто и 7 автобусов. В пункте "Шегини" в очереди стоят 9 автобусов. В "Рава-Русской" выезда ожидают 10 автобусов.

В других пунктах пропуска на границе с Польшей, включая "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Грушев" и "Смольница", очередей нет.

Выезд в Венгрию

В пункте пропуска "Тиса" выезда ожидают 14 автобусов. В пунктах "Звонковое", "Косино", "Лужанка" и "Вилок" очередей нет.

По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в: