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Прикордонники розповіли про ситуацію з чергами на виїздах з України

Фото: контроль на кордоні (twitter.com/mtot.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску з сусідніми державами на виїзді з України станом на 06:00 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон.

Виїзд в Польщу

Найбільші черги на виїзд з України спостерігаються в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею. Там зібралося 20 легкових авто і 7 автобусів. У пункті "Шегині" в черзі стоять 9 автобусів. У "Рава-Руській" виїзду очікують 10 автобусів.

В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, включаючи "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Грушів" і "Смольниця", черг немає.

Виїзд в Угорщину

У пункті пропуску "Тиса" виїзду очікують 14 автобусів. У пунктах "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка" і "Вилок" черг немає.

За даними прикордонників, черги відсутні на пунктах пропуску на виїздах в:

  • Словацьку Республіку
  • Румунію
  • Республіку Молдова.

Нагадаємо, в Раді ЄС схвалили обмін гривень на євро для біженців за офіційним курсом.

Ми також писали про те, що британці скаржаться на затримки у видачі віз нашим біженцям.

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Біженці