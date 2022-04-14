Прикордонники розповіли про ситуацію з чергами на виїздах з України

Виїзд в Польщу

Найбільші черги на виїзд з України спостерігаються в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею. Там зібралося 20 легкових авто і 7 автобусів. У пункті "Шегині" в черзі стоять 9 автобусів. У "Рава-Руській" виїзду очікують 10 автобусів.

В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, включаючи "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Грушів" і "Смольниця", черг немає.

Виїзд в Угорщину

У пункті пропуску "Тиса" виїзду очікують 14 автобусів. У пунктах "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка" і "Вилок" черг немає.

За даними прикордонників, черги відсутні на пунктах пропуску на виїздах в: