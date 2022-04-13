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В Совете ЕС одобрили обмен гривен на евро для беженцев по официальному курсу

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Брюссель, Среда 13 апреля 2022 16:17
В Совете ЕС одобрили обмен гривен на евро для беженцев по официальному курсу Фото: наличные гривны можно будет обменять на евро по официальному курсу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот гривны в валюту государств-членов. Цель состоит в том, чтобы оказать поддержку беженцам, которые испытывают трудности с обменом своих банкнот на валюту ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Рекомендация предлагает государствам-членам создать национальные схемы, которые позволили бы конвертировать гривны на аналогичных условиях по всему ЕС. Схемы позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменивать до 10 тысяч гривен (примерно 310 евро) на человека. Это будет бесплатно и по официальному обменному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Продолжительность обмена будет составлять минимум три месяца.

Теперь рекомендация будет официально принята Советом в письменной форме. Ориентировочная дата принятия - 19 апреля.

Рекомендации не являются юридически обязывающими актами. Таким образом, фактическое внедрение и создание схем должны решаться государствами-членами в соответствии с их национальными нормами. Ряд стран ЕС уже разработали для этой цели национальные механизмы.

Как отмечается в сообщении, из-за российской военной агрессии Национальный банк Украины был вынужден приостановить обмен банкнот гривны на иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы страны. Это повлияло на конвертируемость банкнот гривны в странах ЕС, где многие банки не желали обменивать гривну из-за валютных рисков. С момента вторжения России в Украину более 4 миллионов человек, спасаясь от войны, прибыли в ЕС.

Отметим, с 25 марта начало работать соглашение между Национальным банком Польши и Национальным банком Украины по обмену наличной гривны на польские злотые. Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять до 10 тысяч гривен наличными на одного человека.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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