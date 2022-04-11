ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пограничники рассказали о ситуации с очередями на пунктах пропуска

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 03:32
Пограничники рассказали о ситуации с очередями на пунктах пропуска Фото: пограничник проверяет документы на пункте пропуска "Меловое" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Роман Мирончук

Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в:

  • Словацкую Республику
  • Венгрию
  • Румынию
  • Республику Молдова.

Очереди есть на выездах в Польшу:

  • "Рава-Русская" - 70 автомобилей, 15 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Краковец" - 30 автомобилей, 13 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" - 30 автомобилей, 5 автобусов, 0 пешеходов.
  • На других пунктах пропуска очереди отсутствуют.

Напомним, пограничники Латвии развернули на границе 150 фур из Беларуси и России после санкций Евросоюза.

Мы также писали о том, что при попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек. При этом некоторые из них погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну