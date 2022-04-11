Пограничники рассказали о ситуации с очередями на пунктах пропуска
Фото: пограничник проверяет документы на пункте пропуска "Меловое" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.
По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в:
- Словацкую Республику
- Венгрию
- Румынию
- Республику Молдова.
Очереди есть на выездах в Польшу:
- "Рава-Русская" - 70 автомобилей, 15 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" - 30 автомобилей, 13 автобусов, 0 пешеходов
- "Шегини" - 30 автомобилей, 5 автобусов, 0 пешеходов.
- На других пунктах пропуска очереди отсутствуют.
Напомним, пограничники Латвии развернули на границе 150 фур из Беларуси и России после санкций Евросоюза.
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