Прикордонники розповіли про ситуацію з чергами на пунктах пропуску
Фото: прикордонник перевіряє документи на пункті пропуску "Мілове" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску з сусідніми державами на виїзді з України станом на 00:00 11 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
За даними прикордонників, черги відсутні на пунктах перепусток на виїздах в:
- Словацьку Республіку
- Угорщину
- Румуніу
- Республіку Молдова.
Черги є на виїздах до Польщі:
- "Рава-Руська" - 70 автомобілів, 15 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краковець" - 30 автомобілів, 13 автобусів, 0 пішоходів
- "Шегині" - 30 автомобілів, 5 автобусів, 0 пішоходів.
- На інших пунктах пропуску черги відсутні.
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