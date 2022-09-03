Пограничники рассказали, есть ли сегодня угроза со стороны Беларуси
В Украине продолжают фиксировать усиление подразделений армии Беларуси по всей линии границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального телемарафона.
"Мы понимаем, что это направление является критическим в определенной степени. Ведь Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. Поэтому наши силы уделяют этому направлению значительное внимание", - заявил Демченко.
В пограничной службе заявили, что сейчас это направление усиливают, создают укрытие откуда можно будет вести огонь, если враг пересечет границу.
По словам Демченко, изменений в численности белорусских войск не наблюдается, а характерных их действий не изменился.
Напомним, что в Беларуси фиксируют увеличение военной активности у украинской границы.
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