Пограничники рассказали, есть ли сегодня угроза со стороны Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального телемарафона.

"Мы понимаем, что это направление является критическим в определенной степени. Ведь Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. Поэтому наши силы уделяют этому направлению значительное внимание", - заявил Демченко.

В пограничной службе заявили, что сейчас это направление усиливают, создают укрытие откуда можно будет вести огонь, если враг пересечет границу.

По словам Демченко, изменений в численности белорусских войск не наблюдается, а характерных их действий не изменился.