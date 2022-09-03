ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пограничники рассказали, есть ли сегодня угроза со стороны Беларуси

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 17:03
Пограничники рассказали, есть ли сегодня угроза со стороны Беларуси Фото: Пограничники рассказали, есть ли сегодня угроза со стороны Беларуси (t.me/modmilby)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине продолжают фиксировать усиление подразделений армии Беларуси по всей линии границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального телемарафона.

"Мы понимаем, что это направление является критическим в определенной степени. Ведь Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. Поэтому наши силы уделяют этому направлению значительное внимание", - заявил Демченко.

В пограничной службе заявили, что сейчас это направление усиливают, создают укрытие откуда можно будет вести огонь, если враг пересечет границу.

По словам Демченко, изменений в численности белорусских войск не наблюдается, а характерных их действий не изменился.

Напомним, что в Беларуси фиксируют увеличение военной активности у украинской границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Беларусь Война в Украине
NEWS
УЗ запускает бесплатные поезда для эвакуированных из Крыма: расписание
УЗ запускает бесплатные поезда для эвакуированных из Крыма: расписание
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"