ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прикордонники розповіли, чи є сьогодні загроза з боку Білорусі

Новость на русском →
Україна, Субота 03 вересня 2022 17:03
Прикордонники розповіли, чи є сьогодні загроза з боку Білорусі Фото: Прикордонники розповіли, чи є сьогодні загроза з боку Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні продовжують фіксувати маневри підрозділів армії Білорусі вздовж всієї лінії кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі національного телемарафону.

"Ми розуміємо, що цей напрямок є критичний певною мірою. Адже Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Тому наші сили приділяють цьому напрямку значну увагу", - заявив Демченко.

У прикордонній службі заявили, що наразі цей напрямок посилюють, створюють укриття звідки можна буде вести вогонь, якщо ворог перетне кордон.

За словами Демченка, змін в чисельності білоруських військ не спостерігається, а характерних їхніх дій не змінився.

Нагадаємо, що у Білорусі фіксують збільшення військової активності біля українського кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Білорусь Війна в Україні
NEWS
УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"