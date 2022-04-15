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Пограничники рассказали об очередях на границе Украины

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Пятница 15 апреля 2022 03:00
Пограничники рассказали об очередях на границе Украины Фото: украинские беженцы на границе со Словакией (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Пограничники рассказали о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины - Западная граница.

Выезд в Польшу

На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" выезда ожидают 100 легковых авто и 7 автобусов, в "Шегини" в очереди стоят 100 легковых авто и 5 автобусов.

В "Рава-Русская" выезда ожидают 50 легковых авто и 10 автобусов, в "Ягодине" - 20 легковых автомобилей, в "Грушеве" - 4 автобуса.

В других пунктах пропуска на границе с Польшей, включая "Устилуг", "Угринов" и "Смольница", очередей нет.

По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в:

  • Венгрию
  • Словацкую Республику
  • Румынию
  • Республику Молдова.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украину вернулись 870 тысяч граждан.

Мы также писали о том, что по словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, во Львовской области нашли приют почти 600 тысяч переселенцев.

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