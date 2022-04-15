Прикордонники розповіли про черги на кордоні України
Прикордонники розповіли про ситуацію перед пунктами пропуску з сусідніми державами на виїзді з України станом на 00:00 15 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон.
Виїзд в Польщу
На кордоні з Польщею в пункті пропуску "Краковець" виїзду очікують 100 легкових авто і 7 автобусів, в "Шегині" в черзі стоять 100 легкових авто і 5 автобусів.
У "Рава-Руська" виїзду очікують 50 легкових авто та 10 автобусів, у "Ягодині" - 20 легкових автомобілів, у "Грушеві" - 4 автобуси.
В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, включаючи "Устилуг", "Угринів" і "Смольниця", черг немає.
За даними прикордонників, черги відсутні на пунктах перепусток на виїздах до:
- Угорщини
- Словацьку Республіку
- Румунію
- Республіку Молдова.
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