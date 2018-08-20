Прикордонники завадили спробі незаконного вивезення з України неповнолітньої дитини

Українка намагалися вивезти дитину за кордон по підробленим документам

Прикордонники Чопського загону завадили спробі незаконного вивезення з України неповнолітньої дитини. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ.

Як повідомляється, жінка прямувала із дитиною 2007 року народження до сусідньої країни через пункт пропуску "Тиса". В ході перевірки документів з’ясувалось, що дозвіл батька на вивіз дитини за кордон, виданий Генеральним консульством України в Барселоні – підроблений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники у пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, завадили незаконному вивезенню неповнолітньої дитини.

Так, в пункт пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, прибула громадянка України разом із дитиною 2009 року народження. Під час перевірки документів прикордонниками Чернівецького загону, жінка, як супроводжуюча особа, пред’явила підроблене доручення від батьків на вивіз дитини, видане Генконсульством України в Мілані.