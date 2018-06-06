Пограничники помешали незаконному вывозу ребенка в Венгрию

Выяснилось, что разрешение родителей на вывоз ребенка за границу поддельное
Пограничники в пункте пропуска "Тиса", что на границе с Венгрией, помешали незаконному вывозу несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Гражданка Украины, как сопровождающее лицо ребенка 2007 года рождения, направлялась в соседнюю страну через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе. Во время проверки документов выяснилось, что разрешение родителей на вывоз ребенка за границу поддельное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что муж с женой на момент выдачи этого поручения находились за границей.
Женщину вместе с ребенком передали в правоохранительные органы.
Напомним, 7 мая пограничники в пункте пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, помешали незаконному вывозу ребенка.