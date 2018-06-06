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Пограничники помешали незаконному вывозу ребенка в Венгрию

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 21:24
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Выяснилось, что разрешение родителей на вывоз ребенка за границу поддельное

Пограничники в пункте пропуска "Тиса", что на границе с Венгрией, помешали незаконному вывозу несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Гражданка Украины, как сопровождающее лицо ребенка 2007 года рождения, направлялась в соседнюю страну через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе. Во время проверки документов выяснилось, что разрешение родителей на вывоз ребенка за границу поддельное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что муж с женой на момент выдачи этого поручения находились за границей.

Женщину вместе с ребенком передали в правоохранительные органы.

Напомним, 7 мая пограничники в пункте пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, помешали незаконному вывозу ребенка.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Венгрия, пограничники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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