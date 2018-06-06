Прикордонники завадили незаконному вивезенню дитини до Угорщини

З’ясувалось, що дозвіл батьків на вивіз дитини за кордон підроблений

Прикордонники у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, завадили незаконному вивезенню неповнолітньої дитини. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Громадянка України, як супроводжуюча особа дитини 2007 року народження, прямувала до сусідньої країни через пункт пропуску "Тиса", що на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки документів з’ясувалось, що дозвіл батьків на вивіз дитини за кордон підроблений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік з дружиною на момент видачі цього доручення перебували за кордоном.

Жінку разом із дитиною було передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо, 7 травня прикордонники у пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, завадили незаконному вивезенню дитини.