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Прикордонники завадили незаконному вивезенню дитини до Угорщини

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 21:24
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

З’ясувалось, що дозвіл батьків на вивіз дитини за кордон підроблений

Прикордонники у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, завадили незаконному вивезенню неповнолітньої дитини. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Громадянка України, як супроводжуюча особа дитини 2007 року народження, прямувала до сусідньої країни через пункт пропуску "Тиса", що на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки документів з’ясувалось, що дозвіл батьків на вивіз дитини за кордон підроблений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік з дружиною на момент видачі цього доручення перебували за кордоном.

Жінку разом із дитиною було передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо, 7 травня прикордонники у пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, завадили незаконному вивезенню дитини.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Угорщина, пограничники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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