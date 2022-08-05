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Пограничники помешали нелегальной переправке моряков-уклонистов в Европу

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Украина, Пятница 05 августа 2022 15:28
Пограничники помешали нелегальной переправке моряков-уклонистов в Европу Фото: незаконное пересечение границы моряков разоблачили пограничники (facebook.com/dpsu)
Автор: Евгений Прокопенко

Пограничники разоблачили схему переправки моряков через государственную границу. Ее организовал руководитель судоремонтной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Руководитель судоремонтной компании подбирал квалифицированных моряков или специалистов по ремонту морских судов.

Моряки следовали вне пунктов пропуска в Приднестровье, где их встречали местные правоохранители и ставили отметки о пересечении государственной границы "задним числом".

Конечной точкой путешествия становилась одна из стран ЕС, куда уклонисты уже добирались автобусом.

В качестве вознаграждения дельцы получали 3000 долларов за каждого человека.

Напомним, гражданин Румынии организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев.

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Государственная пограничная служба
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