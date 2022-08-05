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Прикордонники завадили нелегальному переправленню моряків-ухилянтів у Європу

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 15:28
Прикордонники завадили нелегальному переправленню моряків-ухилянтів у Європу Фото: незаконний перетин кордону моряків викрили прикордонники (facebook.com/dpsu)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прикордонники викрили схему переправлення моряків через державний кордон. Її організував керівник судноремонтної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Керівник судноремонтної компанії підбирав кваліфікованих моряків або спеціалістів по ремонту морських суден.

Моряки слідували поза пунктами пропуску до Придністров'я, де їх зустрічали місцеві правоохоронці та ставили відмітки про перетин державного кордону "заднім числом".

Кінцевою точкою подорожі ставала одна з країн ЄС, до якої ухилянти вже добиралися автобусом.

У якості винагороди ділки отримували 3000 доларів за кожну особу.

Нагадаємо, громадянин Румунії організував схему перевезення чоловіків призовного віку за чужими паспортами іноземців.

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