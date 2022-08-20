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Пограничники показали, как укрепляют оборону на севере Украины

Новина українською →
Черниговская область, Суббота 20 августа 2022 15:17
Пограничники показали, как укрепляют оборону на севере Украины Фото: пограничники укрепляют позиции на севере (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина укрепляет оборону на границе с Россией и Беларусью. Пограничники готовятся к вероятному повторному наступлению врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Оборонительные позиции в Черниговской области проверил глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он отметил, что ситуация остается напряженной, потому что Россия продолжает обстреливать приграничные территории.

Поэтому военные наращивают оборонные способности, чтобы не допустили повторного продвижения оккупантов в середину страны. В частности, пограничники обустраивают инженерные заграждения, строят позиции, укрытия и отслеживают ситуацию на границе.

"Агрессор коварен, поэтому мы должны делать все, что приближает нас к победе", - сказал Дейнеко.

Напомним, недавно в ВСУ оценили угрозу наступления на север Украины со стороны Беларуси.

При этом в Черниговской ОВА предупредили об угрозе повторного наступления российских войск из Беларуси.

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