Пограничники показали, как укрепляют оборону на севере Украины

Украина укрепляет оборону на границе с Россией и Беларусью. Пограничники готовятся к вероятному повторному наступлению врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Оборонительные позиции в Черниговской области проверил глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он отметил, что ситуация остается напряженной, потому что Россия продолжает обстреливать приграничные территории.

Поэтому военные наращивают оборонные способности, чтобы не допустили повторного продвижения оккупантов в середину страны. В частности, пограничники обустраивают инженерные заграждения, строят позиции, укрытия и отслеживают ситуацию на границе.

"Агрессор коварен, поэтому мы должны делать все, что приближает нас к победе", - сказал Дейнеко.