Прикордонники показали, як укріплюють оборону на півночі України
Україна укріплює оборону на кордоні з Росією та Білоруссю. Прикордонники готуються до ймовірного повторного наступу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Оборонні позиції у Чернігівській області перевірив голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Він зазначив, що ситуація залишається напруженою, бо Росія продовжує обстрілювати прикордонні території.
Тому військові нарощують оборонні спроможності, щоб не допустили повторного просування окупантів в середину країни. Зокрема, прикордонники облаштовують інженерні загородження, будують позиції, укриття та відстежують ситуацію на кордоні.
"Агресор підступний, тому ми повинні робити все, що наближає нас до перемоги", - сказав Дейнеко.
Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ оцінили загрозу наступу на північ України з боку Білорусі.
При цьому у Чернігівській ОВА попередили про загрозу повторного наступу російських військ з Білорусі.
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