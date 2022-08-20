Прикордонники показали, як укріплюють оборону на півночі України

Україна укріплює оборону на кордоні з Росією та Білоруссю. Прикордонники готуються до ймовірного повторного наступу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

Оборонні позиції у Чернігівській області перевірив голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Він зазначив, що ситуація залишається напруженою, бо Росія продовжує обстрілювати прикордонні території.

Тому військові нарощують оборонні спроможності, щоб не допустили повторного просування окупантів в середину країни. Зокрема, прикордонники облаштовують інженерні загородження, будують позиції, укриття та відстежують ситуацію на кордоні.

"Агресор підступний, тому ми повинні робити все, що наближає нас до перемоги", - сказав Дейнеко.