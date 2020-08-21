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Пограничники перешли на усиленный режим накануне Дня Независимости

Украина, Пятница 21 августа 2020 15:57
Пограничники перешли на усиленный режим накануне Дня Независимости
Фото: пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Подразделения будут усиленно нести службу с 22 по 25 августа

Государственная пограничная служба Украины переходит на усиленный режим несения службы в преддверии празднования Дня Независимости. Усиленный режим будет действовать в период с 22 по 25 августа.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы.

Как пояснили пограничники, усиленный режим необходим для обеспечения высокого уровня пограничной безопасности, уменьшения угроз военного и террористического характера.

"Для усиления безопасности и обеспечения правопорядка как в пунктах пропуска, так и вне их ГПСУ провела совместно с взаимодействующими органами и структурами комплекс дополнительных мероприятий для обеспечения постоянной готовности резервов", - добавили в ведомстве.

Кроме того, на пунктах пропуска и КПВВ увеличат количество дополнительных нарядов для проведения усиленной проверки лиц, которые направляются как в Украину, так и из ее территории.

Напомним, с 1 сентября изменяются правила пересечения границы с Беларусью; от украинцев будут требовать наличие биометрического заграничного паспорта.

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