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Прикордонники перейшли на посилений режим напередодні Дня Незалежності

Україна, П'ятниця 21 серпня 2020 15:57
Прикордонники перейшли на посилений режим напередодні Дня Незалежності
Фото: прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Підрозділи посилено нестимуть службу з 22 по 25 серпня

Державна прикордонна служба України переходить на посилений режим несення служби напередодні святкування Дня Незалежності. Посилений режим буде діяти у період з 22 по 25 серпня.

Про це повідомляє прес-служба прикордонної служби.

Як пояснили прикордонники, посилений режим необхідний для забезпечення високого рівня прикордонної безпеки, зменшення загроз військового та терористичного характеру.

"Для посилення безпеки та забезпечення правопорядку як в пунктах пропуску, так і поза ними ДПСУ провела спільно з взаємодіючими органами та структурами комплекс додаткових заходів для забезпечення постійної готовності резервів", - додали у відомстві.

Крім того, на пунктах пропуску та КПВВ збільшать кількість додаткових нарядів для проведення посиленої перевірки осіб, які прямують як в Україну, так і з її території.

Нагадаємо, з 1 вересня змінюються правила перетину кордону з Білоруссю; від українців будуть вимагати наявність біометричного закордонного паспорту.

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