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Пограничники ожидают прибытия более 20 тысяч хасидов в Украину

Автор: Мария Кучерявец

Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тысяч хасидов в начале сентября. Они прибудут в страну для празднования Рош га-Шана (иудейского нового года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центра ГПСУ.

По информации ведомства, наибольшее количество паломников-хасидов будет следовать через пункты пропуска "Борисполь" и "Жуляны".

Между тем, для быстрого обеспечения пропускных операций, будет привлечен дополнительный персонал пограничников.

Отмечено, что военнослужащие детально изучали паспорта гражданина Израиля во избежание возможных подделок во время пропускных операций.

Напомним, для обеспечения безопасности граждан в Умани привлечено более полусотни полицейских, которые будут патрулировать в городе во время празднования Рош га-Шана.

Добавим, в МВД Украины рассказали о правилах эпидбезопасности, которых необходимо будет придерживаться хасидам во время празднований.

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УманьГосударственная пограничная службаРош Ха-Шана