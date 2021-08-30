Прикордонники очікують прибуття понад 20 тисяч хасидів до України

Українські прикордонники очікують прибуття більш як 20 тисяч хасидів на початку вересня. Вони прибудуть до країни для святкування Рош га-Шану (юдейського нового року).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центру ДПСУ.

Зазначено, що військовослужбовці детально вивчали паспорти громадянина Ізраїлю аби уникнути можливих підробок під час пропускних операцій.

Між тим, для швидкого забезпечення пропускних операцій, буде залучено додатковий персонал прикордонників.

За інформацією відомства, найбільша кількість паломників-хасидів прямуватиме через пункти пропуску "Бориспіль" та "Жуляни".

Нагадаємо, для забезпечення безпеки громадян в Умані залучено понад півсотні поліцейських, які патрулюватимуть в місті під час святкування Рош га-Шана.

Додамо, в МВС України розповіли про правила епідбезпеки, яких необхідно буде дотримуватися хасидам під час святкувань.