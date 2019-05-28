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Прикордонники відреагували на заяву Саакашвілі про приїзд в Україну

Новини » Політика    28.05.2019 - 17:59
Прикордонники відреагували на заяву Саакашвілі про приїзд в Україну
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі прилетить завтра о 17:15

Прикордонники пустять колишнього голову Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі в Україну. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Саакашвілі, скоріше за все, прилетить завтра о 17:15.

"Прикордонна служба виконуватиме законодавство України, в якому йдеться про те, що громадянина України не можуть не пропустити в Україну", - сказали у прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відмінив указ Порошенка про позбавлення громадянства Михайла Саакашвілі. Після цього Саакашвілі подякував Зеленському, а його помічниця повідомила про його повернення вже завтра.

РБК-Україна писало, що в грудні 2017 року Генеральна прокуратура України звинуватила екс-президента Грузії Саакашвілі і керівника київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Севериона Дангадзе в наміри повалити конституційний лад і захопити державну владу в Україні.

Їм також приписали сприяння учасникам злочинних організацій. На думку правоохоронців, фінансувати переворот мав намір  бізнесмен Сергій Курченко. За даними слідства, Курченко передав представникам Саакашвілі 500 тис. доларів. Побіжний олігарх нібито обіцяв підтримку Саакашвілі в обмін на сприяння поверненню активів.

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Новини України СаакашвіліГосударственная пограничная служба
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