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Пограничники отчитались о результатах температурного скрининга граждан на границе

Новости » Общество     01.03.2020 - 13:20
Пограничники отчитались о результатах температурного скрининга граждан на границе
Фото: температурный скрининг (dpsu.gov.ua)

Ни одного человека с признаками коронавируса не зафиксировано

Пограничники абсолютно на всех пунктах пропуска и КПВВ с 27 февраля проводят температурный скрининг на выявление коронависа граждан, которые въезжают на территорию Украины. Об этом сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил Дейнеко, скрининг преимущественно проводится на открытом воздухе. Военнослужащие во время проверки пассажиров защищены медицинскими масками и одноразовыми перчатками. В случае проведения мероприятий пограничного контроля в транспортном средстве (автобусе) или помещении, пограничники защищены респираторами. Сейчас служба имеет 406 термометров.

Глава Госпогранслужбы заверил, что меры температурного скрининга не влияют на увеличение очередей в пунктах пропуска. К примеру, если одной машиной в Украину въезжает 4 человека, то температурный скрининг для всех длится около 1 минуты.

В случае, если во время скрининга будет выявлено лицо с повышенной температурой, пограничник изолирует человека и уведомляет представителя Минздрава, рассказал он.

"Пока ни одного случая обнаружения лица на въезд с признаками коронавируса не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию 1 марта 29 февраля количество смертей от коронавируса выросло до 2932. На территории Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество инфицированных превысило 80 тыс. человек. За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что темпертурний скрининг на выявление коронавируса в настоящее время проводится во всех аэропортах.

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