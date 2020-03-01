Прикордонники прозвітували про результати температурного скринінгу громадян на кордоні

Фото: температурний скринінг (dpsu.gov.ua)

Жодної особи з ознаками коронавірусу не зафіксовано

Прикордонники абсолютно в усіх пунктах пропуску та КПВВ з 27 лютого проводять температурний скринінг на виявлення коронавірусу громадян, які в’їжджають на територію України. Про сказав голова Держприкордонслужби Сергей Дейнеко, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначив Дейнеко, скринінг переважно здійснюється на відкритому повітрі. Військовослужбовці під час перевірки пасажирів захищені медичними масками та одноразовими рукавичками. У випадку проведення заходів прикордонного контролю в транспортному засобі (автобусі) чи приміщенні, прикородонники захищені респіраторами. Наразі служба має 406 термометрів.

Голова Держприкордонслужби запевнив, що заходи з температурного скринінгу не впливають на збільшення черг у пунктах пропуску. До прикладу, якщо однією автівкою в Україну в’їжджає 4 особи, то температурний скринінг для всіх триває близько 1 хвилини.

У разі, якщо під час скринінгу буде виявлено особу з підвищеною температурою, прикордонник ізолює цю людину та повідомляє представника МОЗу, розповів він.

"Наразі жодного випадку виявлення особи на в’їзд з ознаками коронавірусу не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, станом 1 березня 29 лютого кількість смертей від коронавірусу зросла до 2932. На території Китаю зафіксовано 2835 смертей, а кількість інфікованих перевищила 80 тис. людей. Поза межами Китаю зафіксовано 2885 випадків інфікування.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що темпертурний скринінг на виявлення коронавірусу наразі проводиться у всіх аеропортах.