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Пограничники обнаружили повышенную температуру у двух иностранцев

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 12:26
Пограничники обнаружили повышенную температуру у двух иностранцев
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Температуру обнаружили у членов команды корабля, который прибыл в Украину для загрузки

Во время противоэпидемических мероприятий на украинской границе в связи с эпидемией коронавируса у двух иностранцев обнаружили повышенную температуру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Сообщается, что в течение суток пограничники провели температурный скрининг 109 тыс. 84 человек.

"Зафиксировано два случая повышенной температуры у двух иностранцев - членов команды теплохода, который прибыл в Украину для загрузки. Врачи продолжают наблюдение за указанными лицами, которые остаются на борту судна", - говорится в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе не уточнили, из какой страны прибыл теплоход.

В общем, с 25 февраля украинские пограничники проверили на симптомы острой респираторно-вирусной инфекции более 1,5 млн человек. Повышенная температура выявлена у 34 человек, 10 из них изолировали.

Напомним, в Украине лабораторно подтвержден только 1 случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированный житель Черновцов находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

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