Прикордонники виявили підвищену температуру у двох іноземців

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Температуру виявили у членів команди корабля, який прибув в Україну для завантаження

Під час протиепідемічних заходів на українському кордоні у зв’язку з епідемією коронавірусу у двох іноземців виявили підвищену температуру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що протягом доби прикордонники провели температурний скринінг 109 тис. 84 осіб.

"Зафіксовано два випадки підвищеної температури у двох іноземців - членів суднокоманди теплохода, який прибув в Україну для завантаження. Лікарі продовжують спостереження за вказаними особами, які залишаються на борту судна", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Держприкордонслужбі не уточнили, з якої країни прибув теплохід.

Загалом, з 25 лютого українські прикордонники перевірили на симптоми гострої респіраторно-вірусної інфекції понад 1,5 млн громадян. Підвищена температура виявлена у 34 людей, 10 з них ізольовано.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено тільки 1 випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікований житель Чернівців знаходиться під наглядом лікарів і почувається добре.