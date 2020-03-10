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В ГПСУ рассказали о результатах температурного скрининга на границе

Новости » Общество     10.03.2020 - 11:36
В ГПСУ рассказали о результатах температурного скрининга на границе
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

За прошедшие сутки пограничники проверили температуру у 112 251 человека

С 25 февраля более 1,4 млн граждан прошли проверку температуры в связи с мероприятиями по противодействию распространению коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщили в ГПСУ, ни у кого из граждан, по результатам проверки, повышенной температуры обнаружено не было.

"По результатам прошедших суток пограничники проверили 112 251 лицо. В общем, с 25 февраля этого года, проверено уже более 1,4 млн граждан. Случаев повышенной температуры у граждан Украины и иностранцев, которые въезжали на территорию Украины не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что температурный скрининг осуществляется круглосуточно. Пограничники проверяют всех, кто въезжает в Украину в пунктах пропуска через госграницу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил и на админгранице с временно оккупированной территорией Крыма.

Отметим, что ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли о неэффективности измерения температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса. В ВОЗ пояснили, что на ранней стадии заражения в большинстве случаев симптомы инфекции не проявляются, поскольку вирус может находиться в инкубационном периоде.

Также РБК-Украина сообщало, что в украинском Министерстве здравоохранения заявили о неэффективности обычных респираторных масок, как средства защиты против коронавируса.

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