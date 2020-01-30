Пограничники ликвидировали канал торговли людьми в аэропорту "Одесса"

Иллюстративное фото (twitter.com/CFTS_UA)

Женщина пыталась доставить украинку на Кипр для сексуальной эксплуатации

Государственная пограничная служба Украины разоблачила и ликвидировала канал торговли людьми, который функционировал в международном аэропорту "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Сообщается, что организатором канала незаконной торговли людьми оказалась гражданка Украины. Ее задержали во время того, как она пыталась доставить другую украинку на Кипр с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

"Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытия финансовых затрат", - сообщили пограничники.

Отмечается, что жертва торговли людьми в добровольном порядке отказались от поездки.

В отношении организатора торговли людьми открыто уголовное дело по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области задержали группу из четырех человек, которые эксплуатировали людей на стройках и различных работах, отобрав у них документы. Фигуранты избивали потерпевших и привлекали других людей для контроля их перемещения с запретом покидать места удерживания.

Также РБК-Украина писало, что руководителей нескольких подразделений полиции Киева сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на "крышевании" притонов.