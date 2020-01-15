В Житомирской области злоумышленники эксплуатировали людей в работе, отобрав документы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У людей отобрали документы, удерживали их в ненадлежащих условиях проживания и труда

В Житомирской области задержали группу из четырех человек, которые эксплуатировали людей на стройках и различных работах, отобрав у них документы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам и применения мер.

"В ходе обысков 15 января 2020 года в одном из зданий, которую они занимали, выявлено 6 человек (один из них гражданин Беларуси), которых насильно удерживали в ненадлежащих условиях проживания и питания с целью трудовой эксплуатации. Также обнаружены предметы огнестрельного нарезного оружия, боеприпасы, взрывчатку", - говорится в сообщении.

По версии следователей, группировка организовала укрывательство людей и использовали их в различных работах, в том числе на строительстве и ремонтах объектов. Фигуранты избивали потерпевших и привлекали других людей для контроля их перемещения с запретом покидать места удерживания.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в сентябре в Сумской области ликвидировали международный канал торговли людьми. Девушек из Украины переправляли в Россию для оказания интимных услуг.

Также РБК-Украина писало, что в июне полиция разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров в Донецкой области, где в трудовом рабстве находилось около 100 человек. Организовал преступную деятельность гражданин России.