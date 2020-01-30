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Прикордонники ліквідували канал торгівлі людьми в аеропорту "Одеса"

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 14:49
Прикордонники ліквідували канал торгівлі людьми в аеропорту "Одеса"
Ілюстративне фото (twitter.com/CFTS_UA)

Жінка намагалася доставити українку на Кіпр для сексуальної експлуатації

Державна прикордонна служба України викрила і ліквідувала канал торгівлі людьми, який функціонував у міжнародному аеропорту "Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПС.

Повідомляється, що організатором каналу незаконної торгівлі людьми виявилася громадянка України. Її затримали під час того, як вона намагалася доставити іншу українку на Кіпр з метою подальшої сексуальної експлуатації.

"Використавши важке матеріальне становище жертви, організатор запропонувала їй щомісячну грошову винагороду в розмірі 1500 - 3000 доларів США і взяла на себе зобов'язання по оформленню необхідних документів і перекриття фінансових витрат", - повідомили прикордонники.

Наголошується, що жертва торгівлі людьми в добровільному порядку відмовилися від поїздки.

У відношенні організатора торгівлі людьми порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Суд обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з правом внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області затримали групу з чотирьох осіб, які експлуатували людей на будівництвах і різних роботах, відібравши у них документи. Фігуранти били потерпілих і залучали інших людей для контролю їх переміщення із забороною покидати місця утримування.

Також РБК-Україна писало, що керівників кількох підрозділів поліції Києва співробітники Служби безпеки України викрили на "крышевании" притонів.

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