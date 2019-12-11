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СБУ разоблачила полицейских на "крышевании" притонов в Киеве

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 14:55
СБУ разоблачила полицейских на "крышевании" притонов в Киеве
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

От владельцев притонов они получали 2 тысячи долларов ежемесячно

Руководителей нескольких подразделений полиции Киева сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на "крышевании" притонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, заместитель начальника Управления борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми и начальник отдела борьбы с преступлениями против общественной морали наладили схему получения взяток от владельцев притонов.

"За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по 2 тысячи долларов. Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток", говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Полицейским объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения денег, предназначенных для реконструкции детсадов. Всего преступным способом вывели 1,3 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что СБУ блокировала нелегальную продажу военных спецбоеприпасов к огнестрельному стрелковому оружию.

В Одесской области блокировали продажу военных спецбоеприпасов СБУ разоблачила схему хищения денег для детсадов
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