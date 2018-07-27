На Закарпатье усилили охрану границы, - ГПСУ

Новости Общество 27.07.2018 - 14:45
Иллюстративное Фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное Фото (dpsu.gov.ua)

Подразделения ГПСУ приступят к патрулированию на наиболее угрожаемых направлениях

На Закарпатье из-за контрабанды и мигрантов руководство Государственной пограничной службы (ГПСУ) увеличило количество государственной охраны на границе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что девять подразделений ГПСУ приступят к патрулированию на наиболее угрожаемых направлениях.

Решение принято в связи с тем, что активизация противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации, не уменьшается.

Пограничники будут выполнять задачи по охране государственной границы, предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения.

Напомним, ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22% в первой половине 2018 года.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  Закарпатье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС