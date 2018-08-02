На границе с Россией ликвидировали незаконный канал перемещения товаров

В противоправной деятельности были задействованы несколько пограничников

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили преступную группировку, которая занималась перемещением товаров через украинско-российский участок границы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Как сообщают в ведомстве, противоправная деятельность заключалась в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу Госпогранслужбы за обеспечение беспрепятственного функционирования канала незаконного перемещения товаров вне пунктов пропуска .

"В ходе работы установлено участие в противоправной деятельности нескольких действующих пограничников, которые способствовали местным жителям приграничья, дома которых расположены непосредственно у линии границы, осуществлять незаконное перемещение товаров народного потребления в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по результатам проведения активных мероприятий с привлечением военнослужащих отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" Госпогранслужбы задержали одного военнослужащего.

"Ему и еще одному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрена ответственность по ч.3 ст.369 УКУ", - отметили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на Донбассе наряды Национальной гвардии задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой" ("ДНР").

Кроме того, как сообщалось ранее, Госпогранслужба на Закарпатье, в зсвязи с контрабандой и увеличением количества мигрантов, усилила охрану на границе.