Пограбування на 9 млн євро: в Італії за 3 хвилини викрали картини відомих митців

Злочин стався у будівлі Fondazione Magnani-Rocca - одній із найвідоміших приватних мистецьких колекцій Італії. Слідство встановило, що вся операція тривала менше трьох хвилин.

В результаті нападу зловмисникам вдалося викрасти картини П’єра-Огюста Ренуар, Поля Сезанна та Анрі Матісса. Зокрема, йдеться про роботи "Les Poissons" Ренуара, "Tasse et plat de cerises" Сезанна та "Odalisque sur la terrasse" Матісса.

Згідно з попередньою інформацією, кілька осіб у масках вночі зламали вхід та проникли до будівлі, після чого винесли картини із залу експозиції.

Не виключене "замовне" викрадення картин

Наразі поліцейські вивчають з камер відеоспостереження та розшукують злочинців. Слідчі припускають, що це могло бути так зване "замовне" викрадення для приватного колекціонера, адже такі картини відкрито придбати на ринку мистецтва практично неможливо.

У фонді Magnani-Rocca зберігаються шедеври світового мистецтва, серед яких роботи Клода Моне, Франсиска Гойї та Пітера Пауля Рубенса. Експерти не виключають, що злочинці планували викрасти ще більше картин, проте їм завадили системи безпеки.

Нагадаємо, у жовтні минулого року четверо злодіїв у масках викрали вісім ювелірних виробів із найвідвідуванішого музею світу - Лувру. Їхню вартість оцінили у 102 мільйони доларів, при цьому пограбування музею тривало всього сім хвили.