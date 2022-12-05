Пограбували та погрожували розстріляти мешканців Ізюма. Солдатам РФ оголошено підозру
Троє російських військових пограбували та погрожували вбити мирних жителів Ізюма Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора України.
За даними слідства, у травні 2022 року під час окупації міста троє військових 39-ї окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади 68-го армійського корпусу Східного військового округу зупинили автомобіль із двома цивільними.
Російські військові зробили два постріли з автомата Калашнікова біля передніх коліс автомобіля. Після цього окупанти зажадали гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони стрілятимуть на поразку.
Забравши в потерпілих гроші, російські солдати пішли. Завдяки проведеним оперативним заходам встановлено осіб військових РФ – потерпілі впізнали їх. Підозрюваним заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що російський окупант знущався з цивільних мешканців Ніжинського району (Чернігівська область). За це його засудили до 10 років позбавлення волі.
У Київській області військовослужбовця РФ засуджено до 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.
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