Ограбили и угрожали расстрелять жителей Изюма. Солдатам РФ объявлено подозрение
Трое российских военных ограбили и угрожали убить мирных жителей Изюма Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, в мае 2022 года во время оккупации города трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады 68-го армейского корпуса Восточного военного округа остановили автомобиль с двумя гражданскими.
Российские военные произвели два выстрела из автомата Калашникова у передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они будут стрелять на поражение.
Забрав у потерпевших денежные средства, русские солдаты ушли. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям установлены лица военных РФ – потерпевшие опознали их. Подозреваемым заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Напомним, что российский оккупант издевался над гражданскими жителями Нежинского района (Черниговская область). За это его осудили на 10 лет лишения свободы.
В Киевской области военнослужащий РФ приговорен к 9 годам лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.
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