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Ограбили и угрожали расстрелять жителей Изюма. Солдатам РФ объявлено подозрение

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Изюм, Понедельник 05 декабря 2022 16:22
Ограбили и угрожали расстрелять жителей Изюма. Солдатам РФ объявлено подозрение Фото: оккупанты в Изюме угрожали убить мирных жителей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Трое российских военных ограбили и угрожали убить мирных жителей Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в мае 2022 года во время оккупации города трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады 68-го армейского корпуса Восточного военного округа остановили автомобиль с двумя гражданскими.

Российские военные произвели два выстрела из автомата Калашникова у передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они будут стрелять на поражение.

Забрав у потерпевших денежные средства, русские солдаты ушли. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям установлены лица военных РФ – потерпевшие опознали их. Подозреваемым заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, что российский оккупант издевался над гражданскими жителями Нежинского района (Черниговская область). За это его осудили на 10 лет лишения свободы.

В Киевской области военнослужащий РФ приговорен к 9 годам лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.

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