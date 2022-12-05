Ограбили и угрожали расстрелять жителей Изюма. Солдатам РФ объявлено подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в мае 2022 года во время оккупации города трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады 68-го армейского корпуса Восточного военного округа остановили автомобиль с двумя гражданскими.

Российские военные произвели два выстрела из автомата Калашникова у передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они будут стрелять на поражение.

Забрав у потерпевших денежные средства, русские солдаты ушли. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям установлены лица военных РФ – потерпевшие опознали их. Подозреваемым заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.