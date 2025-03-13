Впливатиме циклон з центром у Польщі. Якою буде погода сьогодні

"13 березня на погоду в Україні впливатиме циклон, центр якого вдень розташовуватиметься над Польщею, та пов’язані з ним атмосферні фронти", - йдеться у повідомленні.

Територія України перебуватиме в теплому секторі цього циклону, південними потоками до країни надходитиме вологе тепле повітря.

Вдень атмосферний тиск відчутно падатиме, очікуємо вітряну погоду. В Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

У західних областях очікуються помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі з грозами; на решті території без опадів, вдень у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ.

Температура вдень 14-19°, на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вдень 14-19°; в Києві вдень 15-17°.

Вдень 13 березня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підпрємств та руху транспорту.



Погода в Україні 13 березня (facebook.com/UkrHMC)