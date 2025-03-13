На погоду будет влиять циклон с центром в Польше. Какой будет погода сегодня

"13 марта на погоду в Украине будет влиять циклон, центр которого днем будет располагаться над Польшей, и связанные с ним атмосферные фронты", - говорится в сообщении.

Территория Украины будет находиться в теплом секторе этого циклона, южными потоками в страну будет поступать влажный теплый воздух.

Днем атмосферное давление будет ощутимо падать, ожидаем ветреную погоду. В Карпатах, днем в Украине, кроме восточных и большинства западных областей, порывы 15-20 м/с.

В западных областях ожидаются умеренные, днем на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди с грозами; на остальной территории без осадков, днем в северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь.

Температура днем 14-19°, на юге страны до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области днем 14-19°; в Киеве днем 15-17°.

Днем 13 марта порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.



Погода в Украине 13 марта (facebook.com/UkrHMC)