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На погоду місцями впливатиме фронт з Західної Європи. Прогноз на сьогодні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 29 січня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 січня, погода буде різною в залежності від регіону. Зокрема, через фронт з Західної Європи місцями ймовірні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.

Так, 29 січня більшість території України продовжуватиме перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску.

"Лише на погоду західних областей впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи і зумовить там місцями невеликий дощ", - розповіли синоптики "Укргідрометцентру". 

Вранці у східних областях подекуди туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 5-10°; у Києві вдень 7-9°.
Погода в Україні 29 січня (facebook.com/UkrHMC)

Погода найближчими днями в Україні

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, 30 січня в Україні ще втримається тепла погода.

"А вже з 1 лютого в Україні розпочнеться похолодання", - констатувала вона.

Детальніше про погоду до 31 січня включно - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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