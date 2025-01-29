На погоду местами будет влиять фронт из Западной Европы. Прогноз на сегодня

Так, 29 января большинство территории Украины будет продолжать находиться в поле повышенного атмосферного давления.

"Только на погоду западных областей будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы и обусловит там местами небольшой дождь", - рассказали синоптики "Укргидрометцентра".

Утром в восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 5-10° тепла, на юге и западе страны 9-14°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 5-10°; в Киеве днем 7-9°.

Погода в Украине 29 января (facebook.com/UkrHMC)