На погоду місцями впливатиме фронт з Західної Європи. Прогноз на сьогодні

Сьогодні, 29 січня, погода буде різною в залежності від регіону. Зокрема, через фронт з Західної Європи місцями ймовірні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.

Так, 29 січня більшість території України продовжуватиме перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску.

"Лише на погоду західних областей впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи і зумовить там місцями невеликий дощ", - розповіли синоптики "Укргідрометцентру".

Вранці у східних областях подекуди туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 5-10°; у Києві вдень 7-9°.

Погода в Україні 29 січня (facebook.com/UkrHMC)