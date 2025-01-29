На погоду місцями впливатиме фронт з Західної Європи. Прогноз на сьогодні
Сьогодні, 29 січня, погода буде різною в залежності від регіону. Зокрема, через фронт з Західної Європи місцями ймовірні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.
Так, 29 січня більшість території України продовжуватиме перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску.
"Лише на погоду західних областей впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи і зумовить там місцями невеликий дощ", - розповіли синоптики "Укргідрометцентру".
Вранці у східних областях подекуди туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14°.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 5-10°; у Києві вдень 7-9°.
Погода в Україні 29 січня (facebook.com/UkrHMC)
Погода найближчими днями в Україні
Як розповіла синоптик Наталка Діденко, 30 січня в Україні ще втримається тепла погода.
"А вже з 1 лютого в Україні розпочнеться похолодання", - констатувала вона.
Детальніше про погоду до 31 січня включно - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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