На погоду местами будет влиять фронт из Западной Европы. Прогноз на сегодня
Сегодня, 29 января, погода будет разной в зависимости от региона. В частности, из-за фронта из Западной Европы местами вероятны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.
Так, 29 января большинство территории Украины будет продолжать находиться в поле повышенного атмосферного давления.
"Только на погоду западных областей будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы и обусловит там местами небольшой дождь", - рассказали синоптики "Укргидрометцентра".
Утром в восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 5-10° тепла, на юге и западе страны 9-14°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 5-10°; в Киеве днем 7-9°.
Погода в Украине 29 января (facebook.com/UkrHMC)
Погода в ближайшие дни в Украине
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, 30 января в Украине еще удержится теплая погода.
"А уже с 1 февраля в Украине начнется похолодание", - констатировала она.
Подробнее о погоде до 31 января включительно - читайте в материале РБК-Украина.
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