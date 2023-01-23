Не погодить? Ердоган зробив різку заяву щодо членства Швеції в НАТО

"Ці брудні акції у Швеції, та ще й біля нашого диппредставництва, вважаються образою і мусульман, і взагалі всіх людей, усіх прав і свобод. Ви продовжуєте підтримувати терористів і чекаєте на підтримку для вступу до НАТО. Так не піде. Швеції не варто більше чекати від нас цієї підтримки", - заявив він.

Ердоган підкреслив, що чекає від Швеції повного виконання взятих перед Туреччиною зобов'язань щодо боротьби з терористичними організаціями.

"Якщо шведська влада так поважає права і свободи, то їм насамперед потрібно поважати релігійні почуття Турецької Республіки та всіх мусульман. Якщо ви не виявите цієї поваги, то, вибачте, але не отримайте від нас ні краплі підтримки щодо вступу до НАТО", - додав президент Туреччини.

Що цьому передувало

У суботу, 21 січня, у центрі Стокгольма пройшов мітинг проти вступу Швеції до НАТО. Данський ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будівлею посольства Туреччини у Стокгольмі. Акцію протесту дозволили у Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон засудив дії учасників акції у Стокгольмі. Він вибачився перед мусульманами за підпал Корану.

"Свобода слова - фундаментальна частина демократії. Але те, що законно, необов'язково прийнятно. Спалення книг, які для багатьох святими, є вчинком глибокої неповаги. Я хочу висловити своє співчуття всім мусульманам, скривдженим тим, що сталося сьогодні у Стокгольмі", - написав політик у Twitter.