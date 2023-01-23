Не согласует? Эрдоган сделал резкое заявление о членстве Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от страны после скандальных акций в Стокгольме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление после заседания кабинета министров, о котором пишет Anadolu.
"Эти грязные акции в Швеции, да еще и у нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", - заявил он.
Эрдоган подчеркнул, что ждет от Швеции полного выполнения взятых перед Турцией обязательств по борьбе с террористическими организациями.
"Если шведские власти так уважают права и свободы, то им прежде всего нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите этого уважения, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки вступления в НАТО", - добавил президент Турции.
В субботу, 21 января, в центре Стокгольма прошел митинг против вступления Швеции в НАТО. Датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию протеста разрешили в Швеции.
При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил действия участников акции в Стокгольме. Он извинился перед мусульманами за поджог Корана.
"Свобода слова - фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, необязательно приемлемо. Сожжение книг, которые для многих святыми, является поступком глубокого неуважения. Я хочу выразить свое соболезнование всем мусульманам, обиженным тем, что произошло сегодня в Стокгольме", - написал политик в Twitter.
Напомним, что в Швеции прокомментировали процесс вступления в НАТО, оценивая, что переговоры с Турцией находятся на положительном этапе.
На днях РБК-Украина сообщало, что президент Турции Тайип Раджеп Эрдоган впервые назвал условие одобрения членства Швеции в НАТО.
Напомним,Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
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