Погодинні графіки та ліміти: як вимикатимуть світло в Україні 16 листопада

Завтра, 16 листопада, у частині областей України запровадять планові відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергосистему. Обмеження діятимуть цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначили енергетики, для промислових підприємств завтра застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
Водночас для всіх категорій побутових та інших споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб відремонтувати пошкоджене обладнання та мережі й якнайшвидше повернути електроенергію в оселі українців.
В "Укренерго" наголошують, що актуальні графіки відключень за своєю адресою варто перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Нагадаємо, що 13 листопада у частині Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області попередили про тривалі вимкнення світла до 20 годин на добу.
Причиною обмежень стала аварія в місцевій електромережі.
Напередодні, 12 листопада, стало відомо про наслідки чергового ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури.
Тоді удар РФ по підстанції "Укренерго" утворив вирву розміром з будинок, що суттєво ускладнило роботу мережі та потребувало залучення додаткових ресурсів для ліквідації пошкоджень.