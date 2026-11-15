Погодинні графіки та ліміти: як вимикатимуть світло в Україні 16 листопада

Як зазначили енергетики, для промислових підприємств завтра застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Водночас для всіх категорій побутових та інших споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб відремонтувати пошкоджене обладнання та мережі й якнайшвидше повернути електроенергію в оселі українців.

В "Укренерго" наголошують, що актуальні графіки відключень за своєю адресою варто перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.