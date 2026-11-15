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Погодинні графіки та ліміти: як вимикатимуть світло в Україні 16 листопада

20:10 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: як працюватимуть графіки в областях завтра (Getty Images)

Завтра, 16 листопада, у частині областей України запровадять планові відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергосистему. Обмеження діятимуть цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили енергетики, для промислових підприємств завтра застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Водночас для всіх категорій побутових та інших споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб відремонтувати пошкоджене обладнання та мережі й якнайшвидше повернути електроенергію в оселі українців.

В "Укренерго" наголошують, що актуальні графіки відключень за своєю адресою варто перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Нагадаємо, що 13 листопада у частині Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області попередили про тривалі вимкнення світла до 20 годин на добу.

Причиною обмежень стала аварія в місцевій електромережі.

Напередодні, 12 листопада, стало відомо про наслідки чергового ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури.

Тоді удар РФ по підстанції "Укренерго" утворив вирву розміром з будинок, що суттєво ускладнило роботу мережі та потребувало залучення додаткових ресурсів для ліквідації пошкоджень.

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