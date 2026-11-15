Почасовые графики и лимиты: как будут выключать свет в Украине 16 ноября

Как отметили энергетики, для промышленных предприятий завтра будут применяться графики ограничения мощности.

В то же время, для всех категорий бытовых и других потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы отремонтировать поврежденное оборудование и сети и как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома украинцев.

В "Укрэнерго" отмечают, что актуальные графики отключений по своему адресу следует проверять на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.